Scuola, il piano Figliuolo per scongiurare la Dad: tamponi a domicilio, team militari e 11 laboratori e 8 Regioni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monitorare l'andamento dei contagi a Scuola e scongiurare la Dad. È questo l'obiettivo del piano varato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Monitorare l'andamento dei contagi ala Dad. È questo l'obiettivo delvarato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco...

Advertising

rtl1025 : ?? Sarebbe un brutto voto appena ricevuto alla base del gesto di un 14enne della provincia di Bari che questa matti… - Azione_it : Rispetto alla Germania spendiamo oltre 2mila euro in meno per la formazione di ogni studente. Risultato? Siamo uno… - simonamancini24 : RT @Corriere: Scuola, il piano di Figliuolo: tamponi a domicilio e più laboratori. In campo i militari - lifestyleblogit : Scuola, il piano di Figliuolo: più laboratori e tamponi a domicilio - - Corriere : Scuola, il piano di Figliuolo: tamponi a domicilio e più laboratori. In campo i militari -