Scuola: genitori Articolo 26, 'anno scolastico al gelo per i nostri figli, forte disorientamento' (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ci aspetta un anno scolastico al gelo. Le aule sono piccole e sovraffollate, dal momento che non è più previsto il distanziamento. Bisogna reperire spazi aggiuntivi ed attivare un sistema di aerazione controllata". Lo dice Chiara Iannarelli, presidente dei genitori di Articolo 26 e docente, testimone in prima persona di come il freddo in classe leda il benessere degli studenti "instillando un ulteriore senso di abbandono e precarietà", in un momento in cui "le famiglie hanno bisogno al contrario di normalità e continuità". "La comunità scolastica è in forte disorientamento - commenta all'Adnkronos - Il continuo cambio di protocolli sulle quarantene genera stress, ansia. Non si possono rovesciare più le inadempienze del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Ci aspetta unal. Le aule sono piccole e sovraffollate, dal momento che non è più previsto il distanziamento. Bisogna reperire spazi aggiuntivi ed attivare un sistema di aerazione controllata". Lo dice Chiara Iannarelli, presidente deidi26 e docente, testimone in prima persona di come il freddo in classe leda il benessere degli studenti "instillando un ulteriore senso di abbandono e precarietà", in un momento in cui "le famiglie hbisogno al contrario di normalità e continuità". "La comunità scolastica è in- commenta all'Adnkronos - Il continuo cambio di protocolli sulle quarantene genera stress, ansia. Non si possono rovesciare più le inadempienze del ...

