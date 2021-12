Scuola, dopo il caos quarantene il governo chiama l’Esercito per i test. I presidi: “Ci pensano solo ora? Classi già bloccate in attesa dei tamponi” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sconcerto, imbarazzo, vergogna, rabbia, delusione. Sono questi i termini che i dirigenti scolastici di tutt’Italia usano nei confronti del governo Draghi dopo il balletto delle circolari sull’uso della quarantena e della didattica a distanza delle ultime ore. Lunedì 29 novembre nella tarda serata è stato siglato il documento che reintroduceva le lezioni online per tutta la classe al primo contagiato. Martedì 30 novembre, nel corso del pomeriggio, è arrivato il dietrofront ripristinando le misure light per le quarantene. La scelta, maturata a palazzo Chigi, ha mandato nel panico i presidi ma anche le aziende sanitarie territoriali già in affanno. E ora, per cercare di aumentare i tracciamenti tra i banchi, nei prossimi giorni in molte scuole arriveranno anche i militari a supporto del lavoro messo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sconcerto, imbarazzo, vergogna, rabbia, delusione. Sono questi i termini che i dirigenti scolastici di tutt’Italia usano nei confronti delDraghiil balletto delle circolari sull’uso della quarantena e della didattica a distanza delle ultime ore. Lunedì 29 novembre nella tarda serata è stato siglato il documento che reintroduceva le lezioni online per tutta la classe al primo contagiato. Martedì 30 novembre, nel corso del pomeriggio, è arrivato il dietrofront ripristinando le misure light per le. La scelta, maturata a palazzo Chigi, ha mandato nel panico ima anche le aziende sanitarie territoriali già in affanno. E, per cercare di aumentare i tracciamenti tra i banchi, nei prossimi giorni in molte scuole arriveranno anche i militari a supporto del lavoro messo in ...

