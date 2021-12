Sci: il Cimone riapre le piste, sabato skipass al 50% (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il comprensorio sciistico del Cimone, montagna dell'Appennino modenese, riapre con alcuni impianti di risalita che saranno attivi nella zona di Passo del Lupo. sabato 4 dicembre, per la ripresa dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il comprensorio sciistico del, montagna dell'Appennino modenese,con alcuni impianti di risalita che saranno attivi nella zona di Passo del Lupo.4 dicembre, per la ripresa dopo ...

Advertising

Ansa_ER : Sci: il Cimone riapre le piste, sabato skipass al 50%. La neve artificiale c'è, quella naturale è prevista #ANSA - Nutizieri : Appennino, la ripartenza dello sci al Cimone e al Corno: l'apertura degli impianti e le regole… - Carlino_Modena : Neve e freddo, il Cimone scalpita Sugli sci già dal prossimo weekend - I_Balocco : Un corso per formare guide sci per persone con disabilità Lo Sci Club Paralimpic Cimone, in collaborazione con Spor… -