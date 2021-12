Sassuolo | Scamacca | Devo lavorare ogni giorno | le pressioni mi stimolano

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Gianluca, attaccante del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Napoli, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato: “Sto migliorando? È un processo di crescita, bisogna. Più giochi, più hai minuti, più impari ad usare il corpo. Questo è un processo graduale, c’è bisogno di tempo. Giocare contro difensori importanti aiuta”. “Io ho sempre lavorato duramente, è normale che andando avanti col tempo, giocando sempre di più sto cambiando mentalità, sto credendo più in me stesso e nelle mie qualità”. FOTO: Imago -“Nazionale? Fa piacere, mi stimola avere queste, se si può dire così. Io però ora penso solo al ...