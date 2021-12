Sassuolo-Napoli | le formazioni ufficiali Spalletti conferma gli 11 che hanno battuto la Lazio | dentro Lobotka

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sassuolo-Napoli, formazioni ufficiali: Berardi contro Insigne, Mertens… - sportli26181512 : Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Spalletti punta ancora su Mertens in attac… - GoldelNapoli : ?? Le scelte di Dionisi e Spalletti - cmdotcom : #SassuoloNapoli LIVE, formazioni ufficiali: c'è Mertens con Lozano, Scamacca dal 1' - SSportNetwork : Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Napoli

Le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi. Lopez, Traorè ; Berardi, Defrel, Raspadori. Allenatore: Dionisi. (in ...... Pioli è reduce da due sconfitte di fila contro Fiorentina ee proverà a risollvarsi contro i rossoblù per rimanere sul treno scudetto, con l'Inter dietro di un punto e ildavanti ...Sassuolo-Napoli, tiratori ed ammoniti Entrambe le squadre hanno a disposizione nella propria faretra, le frecce del tiro da fuori; in modo più spiccato la compagine di Spalletti, con Fabian Ruiz e ...Dopo il poker rifilato alla Lazio, il Napoli a Sassuolo è a caccia di punti per continuare la corsa scudetto. Luciano Spalletti si affida a Mertens che sta attraversando un grande momento di forma. Da ...