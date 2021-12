Sassuolo-Napoli 2-2: Mapei maledetto, agli azzurri non basta il doppio vantaggio (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sassuolo-Napoli finisce 2-2 dopo che gli azzurri erano passati in vantaggio nel secondo tempo coi gol di Fabian e Mertens. La rimonta neroverde è con Scamacca e Ferrari nella seconda parte... Leggi su ilmattino (Di giovedì 2 dicembre 2021)finisce 2-2 dopo che glierano passati innel secondo tempo coi gol di Fabian e Mertens. La rimonta neroverde è con Scamacca e Ferrari nella seconda parte...

IFTVofficial : FROM 2-0 DOWN TO 3-2 UP ON NAPOLI, SASSUOLO MADNESSSANCHFKCNDONFODJDJD - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - nonleggerlo : Il #Napoli sta facendo benissimo, ma nel post #Lazio ho sentito analisi della serie 'meglio di quello di #Sarri' e… - radiobrasil940 : Campeonato Italiano- Rodada 15 Encerrados: Internazionale 2 x 0 Spezia Bologna 1 x 0 Roma Sassuolo 2 x 2 Napoli Genoa 0 x 3 Milan -