Sassuolo ‘ammazza-grandi’, ferma anche il Napoli. Il Milan regala spettacolo contro il Genoa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) spettacolo nelle partite serali valide per la 15esima giornata del campionato di Serie A, dominio del Milan che ha vinto sul campo del Genoa, grandissimi rischi per il Napoli che si è salvato nel finale contro il Sassuolo con un gol annullato. Il Milan la sblocca dopo 10 minuti con un calcio di punizione di Ibrahimovic. Continua il momento magico di Messias che alla fine del primo tempo sigla di testa il raddoppio. Nel secondo tempo il tema dell’incontro non cambia, ancora l’ex Crotone chiude definitivamente i conti. Finisce 0-3, il Milan sale a 35 punti, il Genoa fermo a 10. Sassuolo-Napoli svolta nella ripresa: errore del Sassuolo in uscita, il solito Fabian Ruiz ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 1 dicembre 2021)nelle partite serali valide per la 15esima giornata del campionato di Serie A, dominio delche ha vinto sul campo del, grandissimi rischi per ilche si è salvato nel finaleilcon un gol annullato. Illa sblocca dopo 10 minuti con un calcio di punizione di Ibrahimovic. Continua il momento magico di Messias che alla fine del primo tempo sigla di testa il raddoppio. Nel secondo tempo il tema dell’innon cambia, ancora l’ex Crotone chiude definitivamente i conti. Finisce 0-3, ilsale a 35 punti, ilfermo a 10.svolta nella ripresa: errore delin uscita, il solito Fabian Ruiz ...

Advertising

bmark85 : @mgian85 Ammazza volevi tutto il sassuolo? Comunque ha colpi straordinari e forse a questa età conta quello - CarloMarziali : Esce #Koulibaly, che giganteggiava in area, e #Ferrari segna di testa, ribaltando #SassuoloNapoli ?? Due consideraz… - Dadodiana8413 : Quindi noi ci abbiamo giocato facendo una prestazione nettamente sotto tono, ma è palese che Sassuolo fiorentina si… - napolipiucom : Corsa scudetto: Sassuolo 'ammazza' grandi, il Milan e Inter sfida un ex #GenoaMilan #InterSpezia #serieA… - zazoomblog : Corsa scudetto: Sassuolo ‘ammazza’ grandi il Milan e Inter sfida un ex - #Corsa #scudetto: #Sassuolo #‘ammazza’ -