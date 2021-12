Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2021. Sara Takanashi riallungherà su Maren Lundby? (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel weekend si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo femminile di Salto con gli sci. Si gareggerà a Lillehammer (Norvegia), località che, a parte le rinunce legate al Covid-19, è una classica di inizio stagione. Ammireremo, peraltro, due gare su altrettanti impianti diversi. Sabato le atlete si confronteranno sul trampolino piccolo, mentre domenica traslocheranno sul limitrofo trampolino grande. Le saltatrici si sfideranno nella Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena, edificata nel 1992 in vista dei XVII Giochi olimpici invernali e ammodernata all’inizio del XXI secolo. All’interno di essa sinora si sono disputate 18 prove individuali femminili di primo livello. Si tratta di un numero elevatissimo per l’ancor giovane circuito rosa. Solamente la località giapponese di Zao può vantarne altrettante. D’altronde l’ex ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Nel weekend si disputerà la seconda tappa delladelfemminile dicon gli sci. Si gareggerà a(Norvegia), località che, a parte le rinunce legate al Covid-19, è una classica di inizio stagione. Ammireremo, peraltro, due gare su altrettanti impianti diversi. Sabato le atlete si confronteranno sul trampolino piccolo, mentre domenica traslocheranno sul limitrofo trampolino grande. Le saltatrici si sfideranno nella Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena, edificata nel 1992 in vista dei XVII Giochi olimpici invernali e ammodernata all’inizio del XXI secolo. All’interno di essa sinora si sono disputate 18 prove individuali femminili di primo livello. Si tratta di un numero elevatissimo per l’ancor giovane circuito rosa. Solamente la località giapponese di Zao può vantarne altrettante. D’altronde l’ex ...

