Salario minimo, Orlando: “Gravissimo se dei soldi del Pnrr poco o nulla finisse nei compensi. Tema sia al centro del confronto con parti sociali” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Quando parliamo di lavoro povero non possiamo non pensare alla questione salariale, criticità strutturale del nostro sisTema”. Così Andrea Orlando, intervenendo in audizione alla commissione Lavoro della Camera sulle nuove diseguaglianze prodotte dalla pandemia. Il ministro del Lavoro ha sottolineato che l’Italia sarà presto “impegnata nel recepire la direttiva europea sul Salario minimo” ed è quindi importante che “questo Tema sia al centro della nostra riflessione e del confronto con le parti sociali“. “Credo – ha aggiunto – che dall’esito di quella discussione dipenderà anche l’andamento della ripartizione delle risorse. Per dirla in una parola, sarebbe Gravissimo se dei molti miliardi investiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) “Quando parliamo di lavoro povero non possiamo non pensare alla questione salariale, criticità strutturale del nostro sis”. Così Andrea, intervenendo in audizione alla commissione Lavoro della Camera sulle nuove diseguaglianze prodotte dalla pandemia. Il ministro del Lavoro ha sottolineato che l’Italia sarà presto “impegnata nel recepire la direttiva europea sul” ed è quindi importante che “questosia aldella nostra riflessione e delcon le“. “Credo – ha aggiunto – che dall’esito di quella discussione dipenderà anche l’andamento della rizione delle risorse. Per dirla in una parola, sarebbese dei molti miliardi investiti ...

