Sala giochi abusiva in pieno centro storico | sanzioni per 70 mila euro

Advertising

anitsriccam : io che ci dovevo solo scopare: sempre io che gli chiedo di venire con me alla sala giochi: ?? - vocidicitta : Nuovo articolo: Catania: sanzionato 55enne che gestiva una sala giochi abusiva - palermo24h : Trovate slot machine illegali, chiusa sala giochi abusiva nel centro di Catania - Agimegitalia : #Catania : scoperta una sala #giochi abusiva, responsabile sanzionato per oltre 71mila euro #1Dicembre… - telodogratis : Trovate slot machine illegali, chiusa sala giochi abusiva nel centro di Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Sala giochi

Era una vera e propria, gestita da un 55enne, nel centro storico di Catania. Ma era completamente abusiva. E' stata scoperta dalla divisione della polizia amministrativa che, con i colleghi della mobile, hanno ...Immancabili i concerti sull'acropoli, in particolare alladei Notari e le Sorprese dal balcone,... Igloo per degustazioni eTornano anche gli igloo trasparenti e riscaldati, ma con una ...Le feste natalizie nel paese dell’Isola cominciano questo weekend, con l’accensione del grande albero e più di 80 mercatini tra le vie del paese. Domenica 5 dicembre presente anche la redazione mobile ...L'82 per cento degli adolescenti a rischio dipendenza smartphone: i dati della ricerca Eures. Coinvolte 6 scuole, 108 classi, 1.800 ragazzi e ragazze.