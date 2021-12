Rosato alla Conferenza nazionale sulla famiglia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – Il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato (foto), ha annunciato che partecipera’ alla Quarta Conferenza nazionale sulla famiglia. L’evento si terrà il prossimo venerdì 3 dicembre, a partire dalle ore 10, a Roma. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) ROMA – Il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore(foto), ha annunciato che partecipera’Quarta. L’evento si terrà il prossimo venerdì 3 dicembre, a partire dalle ore 10, a Roma. L'articolo L'Opinionista.

