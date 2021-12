Roma senza idee, al Bologna basta Svanberg: 1-0 al Dall’Ara (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Bologna – Sesta sconfitta in campionato per la Roma che dopo due successi in campionato deve arrendersi 1-0 al Bologna nella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A di scena al Dall’Ara. Al 35’ i rossoblù passano in vantaggio grazie a un destro preciso di Svanberg all’angolino. La classifica vede la squadra di Mihajlovic che con il settimo successo, il secondo di fila, sale a 24 punti, uno in meno della Roma che vede allontanarsi la quarta posizione che vale la Champions lontana 6 punti. Il match Partita senza grandi emozioni nei primi 45’ sbloccata grazie a un jolly di Mattias Svanberg, al 35’, lo svedese controlla un pallone e dai 25 metri piazza un destro sul palo lontano su cui Rui Patricio non può arrivare. Sul finale di tempo Abraham ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 dicembre 2021)– Sesta sconfitta in campionato per lache dopo due successi in campionato deve arrendersi 1-0 alnella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A di scena al. Al 35’ i rossoblù passano in vantaggio grazie a un destro preciso diall’angolino. La classifica vede la squadra di Mihajlovic che con il settimo successo, il secondo di fila, sale a 24 punti, uno in meno dellache vede allontanarsi la quarta posizione che vale la Champions lontana 6 punti. Il match Partitagrandi emozioni nei primi 45’ sbloccata grazie a un jolly di Mattias, al 35’, lo svedese controlla un pallone e dai 25 metri piazza un destro sul palo lontano su cui Rui Patricio non può arrivare. Sul finale di tempo Abraham ...

Advertising

CarloCalenda : Sulle elezioni suppletive di Roma siamo disponibili a ragionare su una candidatura unitaria e lo abbiamo manifestat… - fanpage : A Roma la protesta dei precari del Cnr che dal prossimo 13 dicembre rischiano di restare senza lavoro se l’Ente non… - RaiLibri : ???? In una Roma senza tempo, il Papa porta avanti il suo pontificato in maniera “istituzionale”. Ma l’incontro con… - RussianMike31 : Che allenatore senza palle, non sa neanche scegliere un rigorista, solo l'ultima squadra di Milano poteva allenare… - andrea_mila10 : @TurattiFederico @SantucciFulvio @Inter Roma senza 3 titolari -