Roma | presentata Polisportiva Artisti e IBBL 2022

La Polisportiva Artisti nasce da un'idea di Simone Barazzotto, irriducibile dopo il successo del Trofeo Bindi – PadelArtisti Archiviata con successo la prima edizione del Trofeo Bindi PadelArtisti, giocato dai personaggi dello sport e dello spettacolo appassionati di padel, il creativo imprenditore Simone Barazzotto ha dato vita a un'altra, importante iniziativa. Si chiama Polisportiva Artisti e unisce sotto un'unica casacca amatori vip del basket, del padel e dello sci. Fanno parte di questa realtà la BasketArtisti, la PadelArtisti, la SciAttori assieme al progetto IBBL Italian Brands BasketBall League, organizzato sempre da Barazzotto a New York.

