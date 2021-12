Risultati Serie A | vince l’Inter | Roma ko sul campo del Bologna

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Inaltre partite della massimadi calcio italiano: i nerazzurri di Simone Inzaghi battono lo Spezia in casa e si avvicinano alla vetta in attesa di Napoli e Milan, mentre i giallorossi di Josè Mourinho sprofondano in casa dele vedono allontanarsi il posto Champions League a meno sei. Ecco cosa è successo nel tardo pomeriggio con iscaturiti dallaA che hanno proiettato i meneghini momentaneamente al secondo posto, mentre i rossoblù agganciano a quota 24 la Fiorentina al sesto posto.A: ecco cosa è successo È un Inter sempre più ambizioso. I nerazzurri battono l’ex Thiago Motta in casa grazie alle reti di Gagliardini ed al calcio di rigore realizzato da Lautaro Martinez. I campioni d’Italia scavalcano ...

Per capire come si assesterà la classifica dopo questa 15esima giornata di Serie A ci toccherà aspettare i risultati di Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli. Alla squadra di Stefano Pioli servono i 3 punti ...Due vittorie casalinghe negli anticipi delle 18:30 della 15^ giornata di Serie A: Inter e Bologna si impongono rispettivamente su Spezia e Roma. I nerazzurri si portano momentaneamente in solitaria al ...