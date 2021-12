(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Redha battuto Bird Box: ilcon star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot è il piùdisu. Redè ilpiùnella storia disecondo quanto rivelato dalla piattaforma di streaming. Le statistiche sono infatti estremamente positive per il progetto con star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, aggiungendo una cifra che permette di superare senza particolare difficoltà Bird Box. Il thriller con l'attrice Sandra Bullock si era fermato a quota 282 milioni di ore di visualizzazioni in streaming. Redha ora battuto Bird Box arrivando alla considerevole cifra di 328.8 milioni, primato raggiunto in soli 18 giorni invece che 4 settimane e grazie a ben il 50% ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Red Notice è il film più visto di sempre su Netflix - badtasteit : #DwayneJohnson aveva 'spoilerato' #RedNotice su Instagram nel febbraio del 2018 - DrApocalypse : #RedNotice è ufficialmente il film più visto di sempre su Netflix - Alveatinna : Red Notice va benissimo per una bella serata di disimpegno e divertimento facile, ma non dite che è il miglior film… - GamingToday4 : Red Notice 2 ci sarà? Ecco le parole del regista -

Ultime Notizie dalla rete : Red Notice

L'action movieè il film dei record per il servizio streaming! Già dopo il suo primo weekend sulla piattaforma era chiaro che il film sarebbe diventato il più grande prodotto nella storia di Netflix. Era ...Mentre scrivo, la lista include la commedia del 2016 Una spia e mezzo , probabilmente sulla scia del successo di, anch'esso diretto da Rawson Marshall Thunder e con protagonista Dwayne ...Red Notice è il film dei record per il servizio streaming Netflix! E The Rock festeggia la vittoria su Bird Box di Sandra ...In poco più di un anno il servizio di streaming video della radio-tv pubblica SRG SSR è diventato un attore importante del panorama digitale svizzero.