Rai, chiude amata serie TV: nessuna nuova stagione (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’amatissima serie TV targata Rai chiude i battenti: non ci sarà una seconda stagione. I fan dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti Fino all’ultimo battito è la fiction targata Rai che ha allietato le serate dei telespettatori tra la fine di settembre ed inizio ottobre 2021 prima di lasciare spazio a Blanca. Nonostante il successo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’amatissimaTV targata Raii battenti: non ci sarà una seconda. I fan dovranno dire addio ai loro personaggi preferiti Fino all’ultimo battito è la fiction targata Rai che ha allietato le serate dei telespettatori tra la fine di settembre ed inizio ottobre 2021 prima di lasciare spazio a Blanca. Nonostante il successo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lattuga99 : RT @MasterAb88: Domani chiude per sempre #Quelliche. Un programma volutamente distrutto dalla Rai con la messa in onda in prima serata. Dis… - GaetanoBellino : RT @lore944: @GuidoCrosetto I programmi di Giornano e Del Debbio erano un insulto all'intelligenza delle persone ma temo che Mediaset si si… - shareattiva : RT @MasterAb88: Domani chiude per sempre #Quelliche. Un programma volutamente distrutto dalla Rai con la messa in onda in prima serata. Dis… - MattePir92 : Ovviamente non voglio minimamente pensare che chiudano #QuelliChe ma che lo vogliano rimettere dove deve stare: all… - PBerluskony : RT @MasterAb88: Domani chiude per sempre #Quelliche. Un programma volutamente distrutto dalla Rai con la messa in onda in prima serata. Dis… -