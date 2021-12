Raf e Umberto Tozzi, le foto del concerto al Teatro Augusteo di Napoli (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Raf ed Umberto Tozzi: continua il sodalizio tra i due artisti della musica italiana con il tour che li vede impegnati nello Stivale e che ieri li ha visti protagonisti sul palco del Teatro Augusteo di Napoli. Raf e Tozzi ieri sera live sul palco del Teatro Augusteo di Napoli Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici: Raf e Umberto Tozzi si sono ritrovati a distanza di oltre 30 anni dalla prima collaborazione Gente Di Mare, diventata una superhit degli anni Ottanta con il brano “Come Una Danza” pubblicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Raf ed: continua il sodalizio tra i due artisti della musica italiana con il tour che li vede impegnati nello Stivale e che ieri li ha visti protagonisti sul palco deldi. Raf eieri sera live sul palco deldiInsieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici: Raf esi sono ritrovati a distanza di oltre 30 anni dalla prima collaborazione Gente Di Mare, diventata una superhit degli anni Ottanta con il brano “Come Una Danza” pubblicato ...

tuttosutozzi : Sold out e pubblico in delirio ieri a Roma per il concerto di Raf e Umberto Tozzi - radioclubcalif1 : Umberto Tozzi, Raf - Gente di mare - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Umberto Tozzi & Raf - Gente Di Mare - GRealta : Ma quindi i maneskin hanno sfondato negli Usa con una cover? Davvero? Un po' come Laura Brannigan con Umberto Tozzi e Raf... - radiocalabriafm : Raf e Umberto Tozzi - Come una danza -