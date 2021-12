Quirinale | Unterberger Aut | ‘tifiamo per Casini’

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic (Adnkronos) – Per il“io sarei per una donna, ma Casini è uno dei nostri membri più importanti, noi tifiamo per lui”. Lo ha detto Julia, presidente del gruppo delle Autonomie del Senato, lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Draghi sulla manovra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

