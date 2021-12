Quirinale | Fantinati M5s a iNews24 | “Dobbiamo dialogare anche con Berlusconi nell’interesse del Paese”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Onorevole, sembra che il risultato delle consultazioni online non lasci spazio ad altre interpretazioni: la transizione del M5s passaper il finanziamento pubblico ai partiti. Si aspettava un esito del genere rispetto alla possibilità di utilizzare le risorse del 2×1000? “Un po’ me l’aspettavo perché è vero che il M5s sta cambiando, ma lo L'articolo proviene da Inews.it.

Intervista esclusiva per iNews24 al deputato del M5s, Mattia Fantinati, sugli scenari in vista dell'elezione per il Quirinale.