Quirinale, dal premier agli ex premier: le chance di diventare il candidato di (quasi) tutti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Draghi, Casini, Cartabia, Berlusconi, Severino, Amato. Chi ha più probabilità di essere candidato condiviso, al netto dei franchi tiratori Leggi su corriere (Di giovedì 2 dicembre 2021) Draghi, Casini, Cartabia, Berlusconi, Severino, Amato. Chi ha più probabilità di esserecondiviso, al netto dei franchi tiratori

Advertising

AndreaMarcucci : In vista della legge di bilancio e del voto sul #Quirinale, #Letta esca dal suo splendido isolamento. Draghi deve r… - ilriformista : Giuseppe #Conte ha capito che la sua barca scricchiola, e qua e là imbarca acqua (di @aldotorchiaro)… - renatobrunetta : ???? Ieri sono stato ricevuto al @Quirinale, insieme alla Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Pao… - Italia_Notizie : Quirinale, dal premier agli ex premier: le chance di diventare il candidato di (quasi) tutti - Corriere : Quirinale, dal premier agli ex premier: le chance di diventare il candidato di (quasi) tutti -