Quelli che il calcio chiude ufficialmente dopo 29 anni (Di giovedì 2 dicembre 2021) Quelli che il calcio chiude i battenti, è ufficiale. dopo 29 anni di programmazione no stop, domani – 2 dicembre – Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran saluteranno per sempre il pubblico della trasmissione. Debuttato nel 1993 con Fabio Fazio, nel corso di questi decenni Quelli che il calcio è stato portato al successo da Simona Ventura che lo ha condotto per ben dieci edizioni quando era al massimo del suo splendore (fra Festival di Sanremo e L’Isola dei Famosi). Nel 2011-2013 Rai2 ha provato a cambiare un po’ il racconto affidandolo a Victoria Cabello, che ha poi lasciato spazio a Nicola Savino. Dal 2017, infine, è stato dato al trio composto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ad annunciarne la sospensione è stato il portale TvBlog che ha così ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021)che ili battenti, è ufficiale.29di programmazione no stop, domani – 2 dicembre – Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran saluteranno per sempre il pubblico della trasmissione. Debuttato nel 1993 con Fabio Fazio, nel corso di questi decenniche ilè stato portato al successo da Simona Ventura che lo ha condotto per ben dieci edizioni quando era al massimo del suo splendore (fra Festival di Sanremo e L’Isola dei Famosi). Nel 2011-2013 Rai2 ha provato a cambiare un po’ il racconto affidandolo a Victoria Cabello, che ha poi lasciato spazio a Nicola Savino. Dal 2017, infine, è stato dato al trio composto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ad annunciarne la sospensione è stato il portale TvBlog che ha così ...

Advertising

pfmajorino : Se tutti quelli che sono intervenuti per difendere il Natale dai (goffissimi) suggerimenti della Commissione UE s… - ladyonorato : Dove sono quelli che ridacchiavano ironizzando sul “gombloddo”?… - sferaebbasta : Artista più ascoltato del 2021 in Italia ???? grazie a tutti quelli che supportano me e la mia musica , il viaggio continua ?? - Elemiro1 : RT @luddynski: Quelli che 'io la terza dose non la faccio' sono pronti a vivere come noi? No. Fine della discussione. - Lucapag83018036 : RT @AnthonyScx: @elio_vito Se Babbo Natale esistesse veramente quelli di IV direbbero che fa assistenzialismo e che danneggia le piccole im… -