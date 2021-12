Qatar 2022, la frase shock: “Gay benvenuti ma evitino effusioni in pubblico” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il prossimo Mondiale si giocherà in Qatar. Oggi Nasser Al Khater, direttore esecutivo del comitato organizzatore del torneo, intervistato da Cnn Sport ha fatto delle dichiarazioni che fanno sicuramente discutere. Qatar, Mondiali, gay Le sue parole “I gay sono benvenuti in Qatar ma devono evitare effusioni in pubblico. E’ l’unica indicazione da rispettare”. Queste le parole di Nasser Al Khater. Parole quelle del direttore esecutivo del Comitato organizzatore del torneo che hanno fatto il giro del Mondo e alle quali potrebbero seguire delle contro-dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Playoff Qatar 2022, Mancini sorride: potrebbe ritrovare due pedine importanti LEGGI ANCHE: Qatar 2022, gli ultimi verdetti delle ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il prossimo Mondiale si giocherà in. Oggi Nasser Al Khater, direttore esecutivo del comitato organizzatore del torneo, intervistato da Cnn Sport ha fatto delle dichiarazioni che fanno sicuramente discutere., Mondiali, gay Le sue parole “I gay sonoinma devono evitarein. E’ l’unica indicazione da rispettare”. Queste le parole di Nasser Al Khater. Parole quelle del direttore esecutivo del Comitato organizzatore del torneo che hanno fatto il giro del Mondo e alle quali potrebbero seguire delle contro-dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Playoff, Mancini sorride: potrebbe ritrovare due pedine importanti LEGGI ANCHE:, gli ultimi verdetti delle ...

Advertising

repubblica : Mondiali Qatar 2022, schiaffo ai diritti. “I gesti di affetto tra calciatori gay non sono consentiti” - CorSport : #Mondiali in #Qatar: 'Gli #omosessuali possono venire ma evitino manifestazioni d'affetto' - Gazzetta_it : 'Gay benvenuti, ma niente effusioni in pubblico' #Qatar2022 - voceditalia : Mondiale 2022: “Gay benvenuti in Qatar, ma niente baci” - salda__ : RT @repubblica: Mondiali Qatar 2022, schiaffo ai diritti. “I gesti di affetto tra calciatori gay non sono consentiti” -