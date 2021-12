Pronti a rafforzare il Super Green Pass, non all'obbligo vaccinale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sì a possibili rafforzamenti del Super Green Pass qualora ce ne fosse bisogno, no all’obbligo vaccinale. È l’Europa che segue il modello Italia, non il contrario. Gira e rigira nelle stanze del Governo l’opinione quasi unanime è questa. Ed è anche questo il concetto che si oppone quando si domanda se si farà richiesto alla proposta di Ursula von der Leyen. La presidente dell’Unione Europea ha lanciato un auspicio: “In Ue il 77 per cento di adulti è vaccinato, questo significa che un terzo non lo è. Sono 130 milioni di persone, e sono molti. Non tutti possono essere vaccinati. Penso che sia comprensibile e appropriato parlare dell’incoraggiamento, dell’obbligo a vaccinarsi con un approccio comune”. Una strategia europea sull’obbligo vaccinale non è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sì a possibili rafforzamenti delqualora ce ne fosse bisogno, no all’. È l’Europa che segue il modello Italia, non il contrario. Gira e rigira nelle stanze del Governo l’opinione quasi unanime è questa. Ed è anche questo il concetto che si oppone quando si domanda se si farà richiesto alla proposta di Ursula von der Leyen. La presidente dell’Unione Europea ha lanciato un auspicio: “In Ue il 77 per cento di adulti è vaccinato, questo significa che un terzo non lo è. Sono 130 milioni di persone, e sono molti. Non tutti possono essere vaccinati. Penso che sia comprensibile e appropriato parlare dell’incoraggiamento, dell’a vaccinarsi con un approccio comune”. Una strategia europea sull’non è ...

