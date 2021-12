Principe Harry sulle orme di Lady Diana nella battaglia contro l' Aids | ' Ecco cosa direbbe oggi mia madre'

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il ripercorre ledi . Come sua, il duca di Sussex si batte in prima linea per la sensibilizzazione su un tema delicato come l'.ha scritto una lunga lettera indirizzata a Tedros ...

Aids, la lettera delscrive: 'In questa Giornata mondiale contro l'Aids riconosciamo i 40 anni che hanno plasmato la vita di molti. Onoriamo coloro le cui vite sono state ...Trump ha giudicato anche la vita privata dell'ex attrice: 'Penso chesia stato usato in modo orribile da Meghan e un giorno ilsi pentirà di tutto. Gli ha rovinato i rapporti con la ...Il principe Harry ripercorre le orme di Lady Diana. Come sua madre, il duca di Sussex si batte in prima linea per la sensibilizzazione su un tema delicato come l'Aids. Harry ha scritto una ...Fu il Principe Carlo a fare un commento razzista su Archie e che spezzò il cuore di Harry? Le nuove rivelazioni.