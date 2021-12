Premier League 2021/2022: Liverpool a valanga, ok anche Chelsea e Manchester City (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutto facile per il Liverpool, che nella 14esima giornata di Premier League 2021/2022 fa suo il derby contro l’Everton con un netto 1-4: ad aprire i conti è capitan Henderson, che al 9? trova un bel piazzato di sinistro. Ancora il numero 14 dei Reds, pochi minuti più tardi, lancia in profondità Salah, che fulmina Pickford. Prima dell’intervallo, Gray trova la rete che dimezza lo svantaggio, ma nel secondo tempo arriva prima la doppietta di Salah, e poi, nel finale, il punto esclamativo di Diogo Jota. Non sbagliano nemmeno Chelsea e Manchester City. I Blues, dopo che la partita era iniziata con più di mezz’ora di ritardo a causa di un malore di un tifoso (trasportato all’ospedale e le cui condizioni sarebbero stabili), battono il Watford dell’ex Claudio ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Tutto facile per il, che nella 14esima giornata difa suo il derby contro l’Everton con un netto 1-4: ad aprire i conti è capitan Henderson, che al 9? trova un bel piazzato di sinistro. Ancora il numero 14 dei Reds, pochi minuti più tardi, lancia in profondità Salah, che fulmina Pickford. Prima dell’intervallo, Gray trova la rete che dimezza lo svantaggio, ma nel secondo tempo arriva prima la doppietta di Salah, e poi, nel finale, il punto esclamativo di Diogo Jota. Non sbagliano nemmenoe Mster. I Blues, dopo che la partita era iniziata con più di mezz’ora di ritardo a causa di un malore di un tifoso (trasportato all’ospedale e le cui condizioni sarebbero stabili), battono il Watford dell’ex Claudio ...

