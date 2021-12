Premier, il Leeds supera il Crystal Palace, Newcastle-Norwich 1-1 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Leeds batte 1-0 il Crystal Palace nella gara valida per la 14/a giornata di Premier League grazie al rigore trasformato in pieno recupero da Raphinha e sale a 15 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Nell’altra gara di questa sera si dividono la posta in palio Newcastle e Norwich (1-1). Al vantaggio di Wilson su rigore al 16? della ripresa replica Pukki al 34?. Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilbatte 1-0 ilnella gara valida per la 14/a giornata diLeague grazie al rigore trasformato in pieno recupero da Raphinha e sale a 15 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Nell’altra gara di questa sera si dividono la posta in palio(1-1). Al vantaggio di Wilson su rigore al 16? della ripresa replica Pukki al 34?.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Premier Leeds Premier League: il Newcastle non vince mai e resta ultimo. Colpo del Leeds a tempo scaduto Commenta per primo Si è aperta stasera, con due anticipi, la 14esima giornata di Premier League. Finisce in parità (1 - 1) tra Newcastle e Norwich , con le firme di Wilson e Pukki, mentre il Leeds di Bielsa risorge grazie al calcio di rigore a tempo scaduto di Raphinha contro il ...

Newcastle, record negativo dopo l'1 - 1 col Norwich. Leeds ok al 93' I Magpies restano così ultimi in classifica con sette punti: n ella storia della Premier League, ... Nell'altro match della serata, il Leeds di Marcelo Bielsa batte 1 - 0 nel recupero il Crystal Palace ...

Premier: pari Newcastle, vince il Leeds Agenzia ANSA Premier League: Il Newcastle non va oltre il pari, colpo Leeds al ’93 Negli anticipi della 14^ giornata di Premier League, turno infrasettimanale, Newcastle e Norwich si dividono la posta in palio. Nei guai il Newcastle: solo in 3 precedenti una squadra non ha vinto nes ...

Premier: 1-1 Newcastle col Norwich, il Leeds batte il Palace 1-0 Il Newcastle United non va oltre l’1-1 contro il Norwich City e manca ancora la prima vittoria in campionato. LEEDS-CRYSTAL PALACE 1-0: vittoria all’ultimo attimo per il Leeds di Marcelo Bielsa, che a ...

