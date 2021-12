Pininfarina Battista - Furia elettrica per lHyperGT alla torinese - VIDEO (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Qualcosa del genere l'avevo già provato e fu illuminante. Sto parlando della Aspark OWL, la creatura elettrica prodotta dall'italiana MAT (Manifattura Automobili Torino) dell'ingegner Paolo Garella: si tratta di un'auto costruita per conto di un cliente giapponese col pallino per la massima accelerazione. Morale: 0-100 km/h in 1,7 secondi e 0-300 in meno di 11 secondi. Avevo fatto carte false per provarla perché questi numeri non sono solo impressionanti, ma sono la rappresentazione plastica del cambio epocale che l'elettrico sta portando in dote a questo matto, capriccioso mondo delle hypercar. Ora eccomi qui: poco più di quattro mesi dopo, circuito Cervesina. Nick Heidfeld guida come un pilota di F.1 la Pininfarina Battista nella sua modalità di guida più spinta, la Furiosa. Sento che tra sé e sé ride sapendo di impressionarmi - ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Qualcosa del genere l'avevo già provato e fu illuminante. Sto parlando della Aspark OWL, la creaturaprodotta dall'italiana MAT (Manifattura Automobili Torino) dell'ingegner Paolo Garella: si tratta di un'auto costruita per conto di un cliente giapponese col pallino per la massima accelerazione. Morale: 0-100 km/h in 1,7 secondi e 0-300 in meno di 11 secondi. Avevo fatto carte false per provarla perché questi numeri non sono solo impressionanti, ma sono la rappresentazione plastica del cambio epocale che l'elettrico sta portando in dote a questo matto, capriccioso mondo delle hypercar. Ora eccomi qui: poco più di quattro mesi dopo, circuito Cervesina. Nick Heidfeld guida come un pilota di F.1 lanella sua modalità di guida più spinta, la Furiosa. Sento che tra sé e sé ride sapendo di impressionarmi - ...

