Piano Nuove Competenze | Cna | “Una grande opportunità per le nostre imprese”

ROMA – "Il Piano Nuove Competenze potrà rappresentare un'occasione strategica di rilancio per imprese e lavoratori, perché si inserisce in una visione integrata tra politiche attive e formazione e, quindi, tenta di superare i numerosi ostacoli incontrati sinora dalle politiche per il lavoro". È quanto ha indicato CNA nel corso dell'incontro promosso dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando con le parti sociali per affrontare i principali passaggi dell'attuazione del Piano Nuove Competenze, contenuto nel PNRR, e che si pone l'obiettivo di potenziare il sistema di formazione e la Rete dei servizi per il lavoro. Per una corretta attuazione del Piano, il primo elemento da monitorare sarà "il tema della governance, e quindi garantire servizi uniformi sul territorio nazionale".

