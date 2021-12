Perché è sbagliato avere paura del vaccino

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il rapporto Aifa parla chiaro: in Italia, su oltre 84 milioni di dosi anti-Covid somministrate, le reazioni avverse accertate sono lo 0,12 per cento, di cui l’85 per cento non gravi. E non proteggersi, confermano gli esperti, è assai più pericoloso. Mentre la campagna vaccinale italiana corre verso il 90 per cento di adesione, sette milioni di persone restano a rischio di contrarre il Covid in forma severa, e di mandare in crisi la tenuta delle terapie intensivenon protetti nemmeno con la prima dose. Non sono solo no-vax «ideologici» che credono ai complotti di Big Pharma, ma anche tante persone che hanno dubbi e timori sulla loro sicurezza. Soprattutto di fronte all’elenco dei numerosi «sospetti eventi avversi» riportati sul sito Eudravigilance dell’Ema, il sistema di sorveglianza dell’Agenzia europea del farmaco, che riunisce tutte le segnalazioni sugli ...