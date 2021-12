Per Rezza il vaccino per gli under 12 potrebbe arrivare già a metà dicembre (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - "E' importante proteggere i bambini dal Covid." Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, oggi ad Arezzo in occasione della seconda giornata del Forum Risk Management in Sanità. Parlando del piano vaccinale, Rezza ha confermato che non appena le agenzie lo avranno approvato sarà disponibile il vaccino anti Covid anche per la fascia di età sotto i 12 anni. "Il vaccino potrebbe essere disponibile intorno alla metà di dicembre - ha detto Rezza all'AGI - quindi ci sarà la possibilità di vaccinare i bambini compresi nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. E' importante proteggerli perché anche se raramente possono andare incontro alle complicanze, la loro protezione servirebbe anche a diminuire la ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) AGI - "E' importante proteggere i bambini dal Covid." Lo ha detto Giovanni, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, oggi ad Arezzo in occasione della seconda giornata del Forum Risk Management in Sanità. Parlando del piano vaccinale,ha confermato che non appena le agenzie lo avranno approvato sarà disponibile ilanti Covid anche per la fascia di età sotto i 12 anni. "Ilessere disponibile intorno alladi- ha dettoall'AGI - quindi ci sarà la possibilità di vaccinare i bambini compresi nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. E' importante proteggerli perché anche se raramente possono andare incontro alle complicanze, la loro protezione servirebbe anche a diminuire la ...

