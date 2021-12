Peng Shuai, la Wta “sospende tutti i tornei in Cina”: insoddisfatta dalle ‘prove’ di Pechino sulla sorte della tennista (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è bastato il dialogo in videochiamata con il presidente del Comitato olimpico internazionale, non sono state convincenti prima la lettera di rassicurazioni e poi le foto mentre gioca con il proprio gatto e dei peluche: la Women’s Tennis Association (Wta), l’associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, ha deciso di “sospendere tutti i tornei in Cina” a causa della sparizione, da inizio novembre, della giocatrice cinese Peng Shuai, di cui si erano perse le tracce fino a pochi giorni fa dopo aver denunciato per molestie sessuali l’ex vicepremier di Pechino, Zhang Gaoli. La vicenda risale a inizio novembre, quando della giovane campionessa si sono perse le tracce dopo la pesante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non è bastato il dialogo in videochiamata con il presidente del Comitato olimpico internazionale, non sono state convincenti prima la lettera di rassicurazioni e poi le foto mentre gioca con il proprio gatto e dei peluche: la Women’s Tennis Association (Wta), l’associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo, ha deciso di “rein” a causasparizione, da inizio novembre,giocatrice cinese, di cui si erano perse le tracce fino a pochi giorni fa dopo aver denunciato per molestie sessuali l’ex vicepremier di, Zhang Gaoli. La vicenda risale a inizio novembre, quandogiovane campionessa si sono perse le tracce dopo la pesante ...

