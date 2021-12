Pellissier | ”Napoli | Mertens ancora incisivo? Se hai qualità non importa l’età”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 1 dicembre 2021): “sta dimostrando di essereun fenomeno, Spalletti lo ha lasciato libero di esprimersi” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Sergio, ex attaccante di Chievo Verona e Torino e presidente della FC Clivense, per parlare del suo Club, del, di Spalletti,ed altro. Queste le sue parole: SULLA CLIVENSE “L’entusiasmo di giocare di fronte a tanti tifosi sta facendo volare l’F.C. Clivense, io c’entro ben poco. -afferma: -Quando hai una società sana alle spalle ti viene da dare qualcosa in più. Quando ci sono problematiche societarie non si può fare bene, i giocatori ne risentono anche se non ci pensano, un po’ come sta accadendo alla Salernitana, o come successe in passato a Chievo Verona e ...