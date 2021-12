Pellegrini e Rossi | l' addio parallelo e un vuoto duro da riempire

Advertising

mapivi63 : RT @Gazzetta_it: #FedericaPellegrini e #ValentinoRossi, l’addio parallelo e un vuoto duro da riempire - Gazzetta_it : #FedericaPellegrini e #ValentinoRossi, l’addio parallelo e un vuoto duro da riempire - jumperz_ : Quest’anno si sono ritirati Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Mio padre è andato in pensione e nella squadra d… - red_arrow19 : RT @giusymc98: I due mostri dello sport italiano: Federica Pellegrini e Valentino Rossi si sono ritirati nello stesso anno a distanza di un… - GeomLomasto : @GiorgiaMeloni Grande.. Senza Federica Pellegrini dopo Valentino Rossi lo sport italiano sarà molto ma molto più noioso.. Grazie Fede, ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini Rossi

La Gazzetta dello Sport

Federicae Valentinosi sono ritirati a poche settimane di distanza. Si sapeva da tempo, eppure il momento in cui lei ieri è uscita dalla vasca di Riccione e lui è sceso dalla moto a Valencia ...Ultimi Articoli Striscione per Valerimosso da mura storiche Tavullia La pianzùda 1 dicembre 1968 - La Fiera di Rimini inaugura la sua prima sede Federicavince a Riccione l'ultimo ...Federica Pellegrini e Valentino Rossi si sono ritirati a poche settimane di distanza. Si sapeva da tempo, eppure il momento in cui lei ieri è uscita dalla vasca di Riccione e lui è sceso dalla moto a ...La Divina ha concluso la sua carriera vincendo l'ultima gara, i 200 stile in vasca corta agli Assoluti in corso a Riccione.