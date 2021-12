Partite Serie A oggi: formazioni e tv. Genoa - Milan e Sassuolo - Napoli in diretta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) oggi in programma 4 Partite della 15esima giornata di Serie A , turno infrasettimanale spalmato su tra giorni . Sesta sconfitta in campionato per la Roma che dopo due successi in campionato deve ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021)in programma 4della 15esima giornata diA , turno infrasettimanale spalmato su tra giorni . Sesta sconfitta in campionato per la Roma che dopo due successi in campionato deve ...

Advertising

OptaPaolo : 3 - L’Inter ha vinto tre partite di fila in Serie A per la prima volta sotto la gestione di Simone Inzaghi. Accelerazione. #InterSpezia - Inter : ?? | SKRI Milan #Škriniar ha tagliato oggi il traguardo delle 150 partite giocate in Serie A con la maglia dell'In… - OptaPaolo : 61% - Stefano #Pioli ha vinto il 61% delle partite alla guida dei rossoneri in campionato (50 su 82), solo Lajos Cz… - Alessandrodg235 : @BDario22 Abraham ha fatto 10 partite in Serie A. È giovane, viene da un altro mondo, ma Ve volete da una calmata - godot_gio : @Emilsasso @Davide_Cornieti @manu01111 @guglielmotim le medie? Di tutte le partite di serie A con la Roma di tutti… -