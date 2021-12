Pallone d’Oro, Evra infiamma la polemica sui social: il post! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In questi giorni l’argomento caldo è sicuramente quello dell’assegnazione del Pallone d’Oro a Lionel Messi. Molti sono d’accordo ma moltissimi altri nel mondo del calcio ritengono che il premio sarebbe dovuto andare a Robert Lewandowski. Intanto, in merito, si è espresso Patrice Evra, che con un post sui social ha polemizzato la scelta dei giornalisti di FranceFootball di dare il premio all’asso argentino. Evra Pallone d’OroIn particolare, in questo post c’è l’immagine di Lewandowski con il premio come miglior attaccante istituito solo pochi giorni prima della cerimonia a simboleggiare come abbiano voluto dare al polacco una sorta di “contentino” per sentirsi meno in colpa. Per Evra infatti il Pallone ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) In questi giorni l’argomento caldo è sicuramente quello dell’assegnazione dela Lionel Messi. Molti sono d’accordo ma moltissimi altri nel mondo del calcio ritengono che il premio sarebbe dovuto andare a Robert Lewandowski. Intanto, in merito, si è espresso Patrice, che con un post suiha polemizzato la scelta dei giornalisti di FranceFootball di dare il premio all’asso argentino.In particolare, in questo post c’è l’immagine di Lewandowski con il premio come miglior attaccante istituito solo pochi giorni prima della cerimonia a simboleggiare come abbiano voluto dare al polacco una sorta di “contentino” per sentirsi meno in colpa. Perinfatti il...

acmilan : A worthy Rossonero representative at the #BallonDor: @simonkjaer1989 ??? Orgogliosi di avere un campione come te a… - chiellini : Sono molto onorato per questo tredicesimo posto nella prestigiosa classifica del Pallone d’Oro e ringrazio chi mi h… - AlfredoPedulla : Pallone d’Oro a #Messi: gli assegnassero i prossimi due, tanto quello che fai durante la stagione non conta un tubo… - Youking_3 : Messi a 22 anni vinceva il pallone d’oro, Mbappé a 22 Messi vince il pallone d’oro. Per ora non credo ci siano giov… - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Allegri dice la sua sul Pallone d'Oro ?? -