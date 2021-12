Oscar 2022: i film favoriti per l’awards season, da Belfast a West Side Story (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quali saranno i possibili film favoriti agli Oscar 2022 che potrebbero aggiudicarsi i prossimi premi? Da Belfast di Kenneth Branagh ai film di Jane Campion, Pablo Larraín e Steven Spielberg, ecco le nostre prime previsioni. Dopo la bizzarra awards season in ritardo che, pochi mesi fa, ha visto un plebiscito per Nomadland, i grandi festival di fine estate (Venezia, Telluride e Toronto) hanno dato inizio alla nuova stagione dei premi: quella che culminerà, il prossimo 27 marzo, con la cerimonia degli Oscar 2022 e che sarà preceduta da tutte le altre premiazioni di rito... o perlomeno quasi tutte, dal momento che l'ondata di polemiche contro la Hollywood Foreign Press Association ha messo a serio rischio i Golden Globe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Quali saranno i possibiliagliche potrebbero aggiudicarsi i prossimi premi? Dadi Kenneth Branagh aidi Jane Campion, Pablo Larraín e Steven Spielberg, ecco le nostre prime previsioni. Dopo la bizzarra awardsin ritardo che, pochi mesi fa, ha visto un plebiscito per Nomadland, i grandi festival di fine estate (Venezia, Telluride e Toronto) hanno dato inizio alla nuova stagione dei premi: quella che culminerà, il prossimo 27 marzo, con la cerimonia deglie che sarà preceduta da tutte le altre premiazioni di rito... o perlomeno quasi tutte, dal momento che l'ondata di polemiche contro la Hollywood Foreign Press Association ha messo a serio rischio i Golden Globe ...

Advertising

botdelcine : RT @RBcasting: Da domani al cinema 'Scompartimento N. 6' di Juho Kuosmanen, vincitore a #Cannes2021 del Gran Prix Speciale della Giuria. Il… - RBcasting : Da domani al cinema 'Scompartimento N. 6' di Juho Kuosmanen, vincitore a #Cannes2021 del Gran Prix Speciale della G… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Oscar 2022: lista aggiornata dei favoriti nelle categorie principali - il_Tommi13 : Per noi (golosi!) fan di #MargotRobbie c’è da aspettare un po’ prima di rivederla al cinema: “Babylon” di Damien Ch… - _diana87 : Tra i prossimi film da tenere in considerazione per gli Oscar 2022 c'è #BeingThRicardos, dal 21 dicembre su Prime V… -