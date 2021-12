Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli è il nuovo presidente: il capo dell’Odg toscano è stato eletto dal Consiglio nazionale con 33 voti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) È Carlo Bartoli il nuovo presidente dell’Ordine dei giornalisti. Il professionista toscano è stato eletto dal Consiglio nazionale con 33 voti contro i 22 raccolti dal presidente uscente, il napoletano Carlo Verna. presidente dell’Ordine della Toscana dal 2013, Bartoli è anche presidente della fondazione Odg dal 2018 e per due mandati è stato consigliere generale dell’Inpgi, la cassa di previdenza della categoria. In precedenza è stato presidente dell’Associazione stampa toscana (2001-2006), e componente del Consiglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Èildell’dei. Il professionistadalcon 33contro i 22 raccolti daluscente, il napoletanoVerna.dell’della Toscana dal 2013,è anchedella fondazione Odg dal 2018 e per due mandati èconsigliere generale dell’Inpgi, la cassa di previdenza della categoria. In precedenza èdell’Associazione stampa toscana (2001-2006), e componente del...

