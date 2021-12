Operazione Carthago | arrestate 12 persone per traffico di stupefacenti

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) MONREALE – Alle prime ore di stamattina, a Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12(n.6 in carcere e n.6 agli arresti domiciliari), indagate, in concorso tra loro, per produzione,e detenzione illeciti di sostanze. Il provvedimento – emesso dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo, nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della Sezione “Palermo” della locale Direzione Distrettuale Antimafia – è frutto di una complessa attività investigativa, condotta dai Carabinieri di Monreale tra il settembre 2018 e l’aprile 2020; l’indagine ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico degli indagati relativamente alla vendita al dettaglio di sostanzenel quartiere Passo ...