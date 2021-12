One Vision 2020-24, Alperia aggiorna gli obiettivi strategici di sostenibilità (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I consigli di sorveglianza e gestione di Alperia hanno approvato l’aggiornamento del piano One Vision 2020-24, il piano strategico di Alperia che riassume gli obiettivi di sostenibilità con una crescita significativa di tutte le business units (BU). In sintesi, l’aggiornamento di One Vision 2020-24 conferma gli obiettivi relativi a: 1 miliardo di euro di investimenti complessivi dal 2022 al 2024 con grande attenzione alle ricadute territoriali ambientali, economiche e sociali; Ebitda in crescita fino a oltre 260 milioni di euro nel 2024; investimento di oltre 400 milioni in interventi di risanamento energetico di edifici; 80% degli investimenti indirizzato ad almeno 10 obiettivi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021) I consigli di sorveglianza e gestione dihanno approvato l’mento del piano One-24, il piano strategico diche riassume glidicon una crescita significativa di tutte le business units (BU). In sintesi, l’mento di One-24 conferma glirelativi a: 1 miliardo di euro di investimenti complessivi dal 2022 al 2024 con grande attenzione alle ricadute territoriali ambientali, economiche e sociali; Ebitda in crescita fino a oltre 260 milioni di euro nel 2024; investimento di oltre 400 milioni in interventi di risanamento energetico di edifici; 80% degli investimenti indirizzato ad almeno 10di ...

