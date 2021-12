Ocse | rialza a +6 | 3% Pil Italia 2021 | il prossimo anno crescita al 4 | 6%

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - L'metterà a segno nelun "forte rimbalzo dal Covid" con un Pil che salirà del 6,3%,che si attenuerà ilal 4,6% e si manterrà al 2,6% nel 2023. Lo afferma l'che nell'Economic Outlook appena diffuso ha rivisto al rialzo (+0,4 punti sulla stima di settembre) il giudizio sulladel Pilno nel. L'organizzazione ritiene che "la ripresa beneficerà di una politica di bilancio favorevole, compresi gli investimenti finanziati" dal Recovery Fund e "dalla progressiva normalizzazione dei servizi". Per le scelte di bilancio l'ritiene che in questo orizzonte-23 "la politica fiscale dovrebbe continuare a fornire ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ocse rialza

Il Sannio Quotidiano

Aggiornando il suo outlook globale, l'raccomanda inoltre grande prudenza a governi e banche ... PIAZZA AFFARILA TESTA: +1,22% Piazza Affari alla riscossa dopo il lunedì nero: +1,22%, a 25.L'incrementa dell'1,4% le sue previsioni di crescita per il 2021 rispetto a quelle dell'Economic Outlook di maggio edello 0,3% quelle per il 2022. La stima per l'anno in corso è in linea ...Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - L'Italia metterà a segno nel 2021 un "forte rimbalzo dal Covid" con un Pil che salirà del 6,3%, crescita che si attenuerà il prossimo anno al 4,6% e si manterrà al 2,6% ne ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 dic - La crescita dell'economia italiana nel terzo trimestre 'ha mantenuto il ritmo sostenuto del ...