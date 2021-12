Obbligo di mascherine all’aperto da sabato anche a Roma: Gualtieri ha firmato stasera l’ordinanza. Ecco come funzionerà (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ad una settimana di distanza da altre città italiane (soprattutto del Nord), dove i rispettivi sindaci lo hanno già fatto, nel tardo pomeriggio il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che, a partire dalle 10 di sabato 4 dicembre (fino alla mezzanotte del 31 dicembre), impone l’uso obbligatorio della mascherina anche all’aperto, nei luoghi affollati e nelle ie dello shopping. Obbligo mascherina a Roma: vigili urbani, polizia locale, e Protezione civile per ‘contingentare’ il flusso pedonale Premesso che, nello specifico sarà poi la Questura ad indicare i luoghi dove l’ordinanza intende ‘agire’ per evitare situazioni di contagio, ricordiamo che da tale Obbligo sono esclusi i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ad una settimana di distanza da altre città italiane (soprattutto del Nord), dove i rispettivi sindaci lo hanno già fatto, nel tardo pomeriggio il neo sindaco di, Roberto, hache, a partire dalle 10 di4 dicembre (fino alla mezzanotte del 31 dicembre), impone l’uso obbligatorio della mascherina, nei luoghi affollati e nelle ie dello shopping.mascherina a: vigili urbani, polizia locale, e Protezione civile per ‘contingentare’ il flusso pedonale Premesso che, nello specifico sarà poi la Questura ad indicare i luoghi doveintende ‘agire’ per evitare situazioni di contagio, ricordiamo che da talesono esclusi i ...

