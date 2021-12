Nuovo stadio, Spada: «Esigenza esposta da Inter e Milan» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il presidente dell’Assolombardia Spada ha parlato della situazione riguardante il Nuovo stadio di Inter e Milan Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, in un’Intervista a Il Giorno ha parlato del delicato tema del Nuovo stadio di Milano che riguarda Inter e Milan. Le sue parole. PROGETTO – «Il progetto di costruzione di un Nuovo stadio va in questa direzione, perché rappresenta un ulteriore volano di attrattività e competitività per la nostra città. Quella di realizzare un Nuovo impianto è un’Esigenza forte espressa da Milan e Inter. I due club vogliono competere con le altre ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il presidente dell’Assolombardiaha parlato della situazione riguardante ildiAlessandro, presidente di Assolombarda, in un’vista a Il Giorno ha parlato del delicato tema deldio che riguarda. Le sue parole. PROGETTO – «Il progetto di costruzione di unva in questa direzione, perché rappresenta un ulteriore volano di attrattività e competitività per la nostra città. Quella di realizzare unimpianto è un’forte espressa da. I due club vogliono competere con le altre ...

