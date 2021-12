Nuovo premio per gli Uffizi dalla prestigiosa rivista internazionale "Apollo Magazine" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Firenze, 1 dic. - (Adnkronos) - Nuovo riconoscimento per le Gallerie degli Uffizi: un suo progetto entra nella lista delle mostre dell'anno stilata dalla prestigiosa rivista internazionale "Apollo Magazine". E' l'unico museo italiano in 'classifica', insieme a tre inglesi, al Metropolitan Museum di New York e al Rijksmuseum di Amsterdam. Dopo l'inclusione del progetto "Uffizi diffusi" tra "I 100 luoghi da visitare nel 2021" selezionati annualmente dal "Time" e il primo posto nella classifica dei 'Best museums of the world' conferito dalla rivista angloamericana "Timeout", arriva adesso l'inserimento di "Terre degli Uffizi", programma di esposizioni sul territorio toscano curato dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Firenze, 1 dic. - (Adnkronos) -riconoscimento per le Gallerie degli: un suo progetto entra nella lista delle mostre dell'anno stilata". E' l'unico museo italiano in 'classifica', insieme a tre inglesi, al Metropolitan Museum di New York e al Rijksmuseum di Amsterdam. Dopo l'inclusione del progetto "diffusi" tra "I 100 luoghi da visitare nel 2021" selezionati annualmente dal "Time" e il primo posto nella classifica dei 'Best museums of the world' conferitoangloamericana "Timeout", arriva adesso l'inserimento di "Terre degli", programma di esposizioni sul territorio toscano curato dalle ...

Advertising

fisco24_info : Nuovo premio per gli Uffizi dalla prestigiosa rivista internazionale 'Apollo Magazine': Unico museo italiano in 'cl… - TV7Benevento : Nuovo premio per gli Uffizi dalla prestigiosa rivista internazionale 'Apollo Magazine'... - italiaserait : Nuovo premio per gli Uffizi dalla prestigiosa rivista internazionale “Apollo Magazine” - TrovaRoma_Rep : Protagonista del nuovo #TrovaRoma è @piulibri21, che torna in presenza alla Nuvola e vede la partecipazione, tra gl… - aua4eve : RT @fdragoni: È il Medioevo; algoritmi, smartphone, cavalieri e plebei. Questi possono solo lavorare (previo tampone), consumare, cacare e… -