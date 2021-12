Nuovo boom di contagi da Coronavirus in Veneto, 2.656 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua la crescita dei contagi da Covid in Veneto. Secondo il report quotidiano della Regione, nelle ultime 24 ore sono 2.656 i nuovi casi accertati, numero che porta il totale degli attualmente positivi a superare quota 32 mila Leggi su rainews (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua la crescita deida Covid in. Secondo il report quotidiano della Regione,24 ore sono 2.656 iaccertati, numero che porta il totale degli attualmente positivi a superare quota 32 mila

