Nuoto, Mondiali Abu Dhabi vasca corta: i convocati azzurri (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al termine dei campionati assoluti di Riccione 2021, l’Italia del Nuoto guarda subito al prossimo impegno. Il direttore tecnico Cesare Butini ha reso nota la lista degli atleti convocati in vista dei campionati del mondo in vasca corta, in programma dal 16 al 21 dicembre a Abu Dhabi. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti. convocati: Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Martina Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse), Benedetta Pilato (CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Ilaria Bianchi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Al termine dei campionati assoluti di Riccione 2021, l’Italia delguarda subito al prossimo impegno. Il direttore tecnico Cesare Butini ha reso nota la lista degli atletiin vista dei campionati del mondo in, in programma dal 16 al 21 dicembre a Abu. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti.: Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Martina Caramignoli (Fiamme Oro/Aurelia), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene), Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse), Benedetta Pilato (CC Aniene), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene), Ilaria Bianchi ...

Advertising

sportface2016 : #Nuoto, Mondiali #AbuDhabi vasca corta: i convocati azzurri - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #AbuDhabi #Campionatimondialidinuoto #nuoto L’ItalNuoto per i Mondiali di Abu Dhabi: L'articolo… - OA_Sport : #NUOTO Ufficializzato l'elenco dei convocati dell'Italia alla rassegna iridata in vasca corta ad Abu Dhabi: scopria… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #CampionatiItalianivascacorta2021 Nuoto, Fabrizio Antonelli: “Un’annata stimolante, Paltrinieri… - infoitsport : Nuoto, Simone Stefanì: 'L'obiettivo era il tempo dei Mondiali, lavoro per continuare a migliorare' -