Nuoto, Fabio Scozzoli positivo al Covid. Super Cerasuolo e Stefanì nei Campionati italiani in vasca corta (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sulla scia delle emozioni dell’ultima gara della carriera di Federica Pellegrini ha preso il via la seconda giornata dei Campionati italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. Una sessione mattutina molto interessante che vale la pena andare ad analizzare. Simona Quadarella, come da pronostico, ha posto il proprio marchio sulle serie dei 400 stile libero. La romana in 4’03?29 si è imposta davanti a una caparbia Martina Rita Caramignoli (4’04?17) e a Giulia Vetrano (4’08?64). La velocità pura del dorso (50 metri) ha sorriso a Lorenzo Mora in 23?43, confermando quanto si era già visto negli Europei in vasca corta a Kazan. Per lui c’è come obiettivo in questa sede la tripletta e nel pomeriggio ci saranno i 200 dorso ad attenderlo. Si parlava di velocità e nei 50 farfalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sulla scia delle emozioni dell’ultima gara della carriera di Federica Pellegrini ha preso il via la seconda giornata deidiina Riccione. Una sessione mattutina molto interessante che vale la pena andare ad analizzare. Simona Quadarella, come da pronostico, ha posto il proprio marchio sulle serie dei 400 stile libero. La romana in 4’03?29 si è imposta davanti a una caparbia Martina Rita Caramignoli (4’04?17) e a Giulia Vetrano (4’08?64). La velocità pura del dorso (50 metri) ha sorriso a Lorenzo Mora in 23?43, confermando quanto si era già visto negli Europei ina Kazan. Per lui c’è come obiettivo in questa sede la tripletta e nel pomeriggio ci saranno i 200 dorso ad attenderlo. Si parlava di velocità e nei 50 farfalla ...

