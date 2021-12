Nuoto, Fabio Scozzoli positivo al Covid-19. Gabriele Detti e Martina Carraro in quarantena preventiva (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una situazione da valutare. I Campionati italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione, teatro ieri dell’ultima gara della carriera di Federica Pellegrini, sono stati scossi quest’oggi dalla notizia della positività al Covid-19 di Fabio Scozzoli. Il romagnolo, in gara 24 ore fa nei 50 rana uomini, ha dovuto prendere atto di questo riscontro poco gradito e non ha preso parte ai 100 rana odierni. Per questo motivo Gabriele Detti, compagno di stanza di Fabio, è stato messo in quarantena preventiva in attesa di accertamenti sul suo stato di salute. Lo stesso approccio lo si è avuto nei confronti della fidanzata di Scozzoli, Martina Carraro. Non è un caso infatti che il toscano e la ligure ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Una situazione da valutare. I Campionati italiani diin vasca corta a Riccione, teatro ieri dell’ultima gara della carriera di Federica Pellegrini, sono stati scossi quest’oggi dalla notizia della positività al-19 di. Il romagnolo, in gara 24 ore fa nei 50 rana uomini, ha dovuto prendere atto di questo riscontro poco gradito e non ha preso parte ai 100 rana odierni. Per questo motivo, compagno di stanza di, è stato messo inin attesa di accertamenti sul suo stato di salute. Lo stesso approccio lo si è avuto nei confronti della fidanzata di. Non è un caso infatti che il toscano e la ligure ...

