Nuoto, Assoluti Riccione 2021 vasca corta: sorprese Stefanì e Cerasuolo, ok Castiglioni e Quadarella (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La seconda giornata degli Assoluti di Riccione 2021 in vasca corta si apre con diverse sorprese e alcune note stonate, a partire da quelli di Fabio Scozzoli (positivo al Covid) e di Gabriele Detti e Martina Carraro (quarantena preventiva). La sorpresa riguarda invece Simone Stefanì che nei 100 farfalla vince il titolo tricolore con il tempo di 49"13. Alle sue spalle Piero Codia in 50"86, terzo Alberto Razzetti in 51"26. "Ho sempre puntato a questo, sono felicissimo di questo risultato e faccio un saluto alla mia famiglia", ha detto Stefanì ai microfoni di Rai Sport. Grande prova anche per Simone Cerasuolo in 56"66 che nei 100 rana trova il record mondiale juniores, precedendo Nicoló Martinenghi (56"97) e Alessandro Pinzuti ...

Eurosport_IT : Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccion… - FINOfficial_ : Federica Pellegrini con la vittoria nei 200SL,la numero 130 in assoluto, saluta il suo pubblico e i suoi amici.Ulti… - Eurosport_IT : Quante gioie, quante emozioni ci hai regalato: è stato un viaggio fantastico! ???????? ?? - Boncia_3 : RT @Eurosport_IT: Non poteva che finire così ?????? Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero agli Assoluti invernali di Riccione, l'u… - dolcestilnuoto : NUOTO, ASSOLUTI INVERNALI 2021: RISULTATI #DAY2 -