No vax, Facebook cancella centinaia di account della rete V_V: "Facevano squadrismo di massa contro medici, politici e giornalisti" (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molestavano in massa sui social media i propri bersagli, di solito medici, politici e giornalisti, tempestandoli con migliaia di commenti e costringendoli a cancellare i loro post. Li affiancavano a svastiche attraverso dei fotomontaggi e li definivano "sostenitori del nazismo" per aver raccomandato i vaccini anti-Covid. Un'azione di squadrismo digitale, il cosiddetto brigading, che ha portato Facebook a cancellare dalla piattaforma il network no vax chiamato "V V", formato da un numero di account compreso tra i mille e i duemila. Una stretta sulla sicurezza che Meta – la società che controlla il social network – ha intrapreso in diversi Paesi, interfacciandosi con governi, polizia e altre società tecnologiche.

